sanremo 2026 indiscrezioni su tiziano ferro superospite musicale

Secondo le ultime indiscrezioni, Tiziano Ferro potrebbe esser presente come superospite al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio presso il Teatro Ariston. Dopo sei anni, il cantante potrebbe tornare sul palco della manifestazione, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla prossima edizione del festival. Restano da confermare ufficialmente i dettagli sull’evento.

Secondo le ultime indiscrezioni, Tiziano Ferro potrebbe essere uno dei superospiti musicali del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. L'ipotesi rientra tra quelle al vaglio di Carlo Conti, impegnato in queste settimane nella definizione del cast artistico della kermesse. L'artista, che ha pubblicato il nuovo album "Sono un grande" lo scorso 24 ottobre, tornerebbe sul palco dell'Ariston a sei anni dalla sua ultima partecipazione, avvenuta nel 2020 come ospite fisso della prima edizione condotta da Amadeus.

