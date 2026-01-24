Salvini incontra Robinson opposizione insorge | è un neonazista

Il 24 gennaio a Milano, Matteo Salvini ha incontrato Tommy Robinson, figura nota dell’estrema destra britannica. L’evento ha suscitato reazioni da parte dell’opposizione, che ha espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni di questa visita. La presenza di Robinson al Ministero ha generato un acceso dibattito pubblico, evidenziando le tensioni politiche legate alle alleanze e alle figure di spicco dell’estrema destra internazionale.

Milano, 24 gen. (askanews) – Insorge l'opposizione per l'ultimo incontro di Matteo Salvini: al Ministero è venuto a trovarlo Tommy Robinson, leader dell'estrema destra britannica. "Un neonazista con precedenti penali", è il ritratto che ne fa l'opposizione. Dalla Lega non replicano, e nessuna pubblicità era stata data all'incontro da Salvini. È stato Robinson, con un tweet venerdì pomeriggio, a rivelarlo: "In tutta Europa abbiamo bisogno di amici. l'immigrazione, gli attacchi alla nostra cultura e identità non colpiscono solo la Gran Bretagna, ma l'Europa nel suo complesso. L'Europa deve unirsi e lottare come una sola persona.

