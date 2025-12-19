Emergenza abitativa consegnate altre due case ad altrettante famiglie bisognose
Altri due immobili sono stati assegnati questa mattina (venerdì 19 dicembre) ad altrettante famiglie inserite nella graduatoria dell'emergenza abitativa. Le case, che si trovano allo Sperone e nel centro storico, sono state assegnate a due nuclei, composti rispettivamente da sei e tre persone, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
