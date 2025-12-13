Ruba in una casa ma lo riprendono le telecamere | arrestato 67enne

Un furto in una casa di Seveso è stato sventato grazie alle telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso un uomo di 67 anni mentre si impossessava di oggetti e monili. Le immagini hanno consentito ai carabinieri di identificare e arrestare il sospettato, contribuendo a garantire la sicurezza e a contrastare i reati nella zona.

Non ci fossero state le telecamere, forse l'avrebbe fatta franca. Ma le immagini raccolte dal sistema di sorveglianza hanno portato i carabinieri di Seveso ad arrestare un uomo di 67 anni, ritenuto colpevole di furto aggravato in una abitazione di Seveso, dove avrebbe portato via oggetti e monili. Monzatoday.it Mugnano, ladri in azione: telecamere riprendono il colpo in un’abitazione - Momenti di paura l'altra sera, dove due malviventi con il volto coperto sono riusciti a introdursi in un’abitazione dopo aver scassinato il cancello d’ingresso. msn.com

