Infortunio Kone ansia Roma | il francese resta in forte dubbio per la partita contro il Napoli I giallorossi hanno una speranza

Infortunio Kone, la Roma spera che non sia niente di grave. Si attendono gli esami previsti nella giornata di oggi per avere un quadro più chiaro L’infortunio di Kone tiene con il fiato sospeso tutto l’ambiente giallorosso. Le condizioni del centrocampista della Roma, uscito malconcio durante la sfida di Europa League contro il Midtjylland, sono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Kone, ansia Roma: il francese resta in forte dubbio per la partita contro il Napoli. I giallorossi hanno una speranza

