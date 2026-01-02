la carrarese giovani nel mirino

La Carrarese si prepara ad affrontare le sfide future, dopo aver conquistato tre punti fondamentali contro il Pieve Fosciana. Nel frattempo, la Fivizzanese ha ottenuto una vittoria significativa contro la squadra della ValSerchio, guidata dal tecnico Fiori. Questi risultati influiranno sulla classifica e sulla dinamica del campionato, evidenziando l’importanza delle prestazioni delle giovani formazioni in questa fase della stagione.

Sotto l’albero di Natale i tre punti colti contro il Pieve Fosciana. "Vittoria importante quella della Fivizzanese contro la squadra della ValSerchio diretta dal tecnico Fiori". Simone Cardellini, ovvero: un presidente tranquillo? "Quando si vince.". Già chiudere il 2025 dopo la spettacolare cavalcata in solitaria che gli ha consegnato il biglietto unico per traslocare sul palco della Prima categoria chiuso dopo 14 giornate con un bottino di 23 punti in piena area play off a soli tre punti dal trio di testa Carrarese Giovani, Porcari, Capezzano e a due dalla portaerei Atletico Lucca è per la matricola medicea un traguardo davvero importante, soprattutto se si ritorna indietro di quattro mesi quando tutti o quasi all’interno del sodalizio della lunigiana orientale parlavano senza volersi nascondere di salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

SOSTA NATALIZIA –CLASSIFICA ALLA SOSTA NATALIZIA LUNIGOL Prima della pausa natalizia, ecco il punto sui campionati Lunigol dalla Prima alla Terza Categoria Prima Categoria Toscana Campioni d’inverno a 26 punti: Carrarese Giovani, - facebook.com facebook