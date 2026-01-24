Roma annuncia ufficialmente l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. Con questo trasferimento, i giallorossi rafforzano la rosa in vista della nuova stagione, integrando un giocatore giovane e promettente nel proprio progetto tecnico. La società conferma l’accordo e dà il benvenuto al nuovo acquisto, consolidando la propria strategia di crescita e sviluppo.

Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Calciomercato Serie A: Juve vicinissima a En-Nesyri, duello col Napoli per Juanlu Sanchez. Doppio colpo Genoa mentre Parma e Cagliari lavorano a uno scambio Inter, Chivu a DAZN dopo il 6-2 al Pisa: «Errore di Sommer? La colpa è mia, vi spiego perché» Pisa, Gilardino a DAZN dopo la pesante sconfitta per 6-2 con l’Inter: «Risultato molto ampio per quello che si è visto in campo» Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter sotto di due gol poi ribalta il Pisa! Finisce 6-2 Deniz Gul brilla con il Porto: chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, adesso è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi

AS Roma, chi è Lorenzo Venturino il giovane che ha sbloccato la cessione di Baldanzi al GenoaLorenzo Venturino, giovane talento italiano, sta per trasferirsi alla Roma proveniente dal Genoa, come parte dello scambio con Andrea Baldanzi.

Leggi anche: Genoa, adesso è ufficiale! Nuovo acquisto in dirigenza per il Grifone: ecco il ruolo che ricoprirà! Il comunicato ufficiale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Edoardo Bove ha rescisso il contratto con la Roma; Baldanzi al Genoa, ora è ufficiale: il comunicato -.

Ufficiale: Venturino è un nuovo giocatore della Roma. Il comunicato del clubIndosserà la maglia numero 20. Arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto ... msn.com

Roma, operazione chiusa: Lorenzo Venturino arriva dal Genoa. I giallorossi rendono ufficiale l’acquisto con un comunicatoRoma, operazione chiusa: Lorenzo Venturino arriva dal Genoa. I giallorossi rendono ufficiale l’acquisto con un comunicato La Roma aggiunge un nuovo tassello al proprio progetto tecnico. Il club giallo ... calcionews24.com

Adesso all'Istituto Italiano di Storia antica di Via Milano a Roma il Convegno "Per una nuova edizione delle Inscriptiones Graecae XIV: un punto sui lavori in corso in Italia" L'intervento di Enrica Gulasso Gastaldi dell'Università di Torino: Le epigrafi greche delle - facebook.com facebook

Romano: “Joshua #Zirkzee rimane il sogno proibito della #Roma finché non dovesse arrivare una chiusura netta del Manchester United. Ad oggi tutto tace da Manchester”. Moretto: “Ad oggi i Red Devils non aprono all cessione. Vediamo come andrà la prossi x.com