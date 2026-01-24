Roma adesso è ufficiale l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa! Il comunicato dei giallorossi

Roma annuncia ufficialmente l’arrivo di Lorenzo Venturino dal Genoa. Con questo trasferimento, i giallorossi rafforzano la rosa in vista della nuova stagione, integrando un giocatore giovane e promettente nel proprio progetto tecnico. La società conferma l’accordo e dà il benvenuto al nuovo acquisto, consolidando la propria strategia di crescita e sviluppo.

AS Roma, chi è Lorenzo Venturino il giovane che ha sbloccato la cessione di Baldanzi al GenoaLorenzo Venturino, giovane talento italiano, sta per trasferirsi alla Roma proveniente dal Genoa, come parte dello scambio con Andrea Baldanzi.

