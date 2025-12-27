"Non votare il bilancio significa porsi al di fuori della maggioranza e convergere con la compagine di centrosinistra. La mia porta resta aperta al confronto con il gruppo LegaCivici, ma in questa circostanza è mancato un comportamento coerente e responsabile, all’altezza del ruolo istituzionale e del mandato ricevuto dai cittadini. Ritengo opportuno che la Lega provinciale e regionale chiarisca la posizione dei tre consiglieri e ci dica da che parte stanno". Fabrizio Ciarapica rompe con la Lega civitanovese e a far deflagrare un rapporto logoro è stato il bilancio preventivo che i consiglieri Gorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi non hanno votato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciarapica contro Lega e Civici: "Ora sono fuori dalla maggioranza"

