Dispersi una notte sul Monte Faiè Ritrovati i quattro escursionisti

Quattro escursionisti lombardi, tra cui un saronnese, due di Cislago e uno di Turbigo, sono stati ritrovati dopo essere rimasti dispersi nella zona del Monte Faiè. Dopo una notte trascorsa nei boschi, le ricerche hanno portato al loro recupero. La vicenda si è conclusa in modo positivo, grazie all’intervento delle squadre di soccorso.

Si è conclusa positivamente la disavventura di quattro escursionisti lombardi - un saronnese, due residenti a Cislago e un uomo di Turbigo - che risultavano dispersi nella zona del Monte Faiè e dei quali, fin dalla serata di mercoledì, si erano perse le tracce: dopo una notte trascorsa nei boschi, infatti, i quattro sono stati infine ritrovati e recuperati. Un primo gruppo di tre persone (il residente a Saronno e i due cittadini di Cislago, di età compresa tra i 62 e i 66 anni) si era mosso nella prima mattinata di mercoledì per un’escursione sul monte Faiè, una meta classica per il trekking nella zona del lago Maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

