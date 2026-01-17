Referendum Di Pietro | Anm? Matrigna cattiva Falsifica perché teme il sorteggio
In occasione del referendum, l'ex leader di Italia dei Valori, Di Pietro, ha commentato le posizioni dell'Anm, definendola
"L'Anm è un'associazione privata, ha il diritto di esprimere tutte le idee che vuole. Ma il diritto di critica non è diritto di falsificazione criminale dei fatti". Così Antonio Di Pietro, ex pm di Mani pulite e testimonial del comitato Sì Separa, in un'intervista al 'Corriere della Sera' sul referendum sulla riforma della giustizia. "Non mi interessa la denuncia penale, ma morale di magistrati che per il loro status hanno maggiore credibilità. E se dicono 'il pm non sarà più indipendente' i cittadini ci credono. Invece è falso. Ed è più riprovevole detto da loro. Finora era la politica che inventava cose per criticarle, mai i magistrati", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Referendum Giustizia, la stoccata di Nordio all'Anm: "Teme il confronto"
Leggi anche: Nordio non teme il ricorso sul referendum e sfida l’Anm al confronto in tv
Referendum, Di Pietro: "Anm? Matrigna cattiva. Falsifica perché teme il sorteggio" - "L'Anm è un'associazione privata, ha il diritto di esprimere tutte le idee che vuole. iltempo.it
Referendum, Antonio Di Pietro: «Anm matrigna cattiva. Non critica, ma falsifica perché teme il sorteggio» - Antonio Di Pietro, da ex pm di Mani pulite e testimonial del comitato Sì Separa, condivide la denuncia contro i manifesti dell’Associazione nazionale magistrati? roma.corriere.it
Referendum Giustizia, scontro aperto: Landini e Anm per il No, ma il Sì avanza con una schiera di magistrati e Di Pietro - Il dibattito sul referendum sulla giustizia si accende: da un lato Landini e Anm guidano il fronte del No, dall’altro cresce il Sì con decine di ... affaritaliani.it
DI PIETRO CHIARISSIMO SUL REFERENDUM GIUSTIZIA. - facebook.com facebook
Mancano 87.000 firme per raggiungere il quorum per il #Referendum contro la #RiformaGelli. C'ètempofinoal30 gennaio. #IoVotoNo x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.