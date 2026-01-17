In occasione del referendum, l'ex leader di Italia dei Valori, Di Pietro, ha commentato le posizioni dell'Anm, definendola

"L'Anm è un'associazione privata, ha il diritto di esprimere tutte le idee che vuole. Ma il diritto di critica non è diritto di falsificazione criminale dei fatti". Così Antonio Di Pietro, ex pm di Mani pulite e testimonial del comitato Sì Separa, in un'intervista al 'Corriere della Sera' sul referendum sulla riforma della giustizia. "Non mi interessa la denuncia penale, ma morale di magistrati che per il loro status hanno maggiore credibilità. E se dicono 'il pm non sarà più indipendente' i cittadini ci credono. Invece è falso. Ed è più riprovevole detto da loro. Finora era la politica che inventava cose per criticarle, mai i magistrati", aggiunge. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, Di Pietro: "Anm? Matrigna cattiva. Falsifica perché teme il sorteggio"

