Recalcati a Bergamo | Non tutti gli insegnanti sono maestri l’apprendimento è fuoco

Recalcati a Bergamo sottolinea che non tutti gli insegnanti sono maestri, evidenziando come l’apprendimento richieda un impegno più profondo. La figura del maestro rappresenta un modello di guida e ispirazione, differente dal semplice ruolo di insegnante o docente. In questo articolo si approfondisce il significato di questa distinzione, analizzando le caratteristiche che rendono un maestro un vero punto di riferimento nel percorso di crescita personale e professionale.

“In questo lavoro approfondisco la figura del maestro, che non va confusa con quella dell’insegnante perché ci sono insegnanti e docenti che non sono maestri”. Così il professor Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia, ha illustrato il suo nuovo libro, “La luce e l’onda. Cosa significa insegnare?” (Einaudi), intervenendo a “Librai per un anno”, rassegna letteraria che valorizza le librerie indipendenti. L’incontro, introdotto da Daniele Rocchetti, direttore artistico di Li.Ber Associazione Librai Bergamaschi, ha fatto registrare il tutto esaurito con 600 persone in lista d’attesa.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Novara: “Gli insegnanti devono essere esperti di processi di apprendimento, non solo della propria materia”Daniele Novara sottolinea l’importanza di formare insegnanti esperti nei processi di apprendimento, oltre alla conoscenza della materia.

Leggi anche: Recalcati: “La scuola deve trasmettere il desiderio per contrastare il disagio giovanile”. Insegnanti chiamati a testimoniare passione e vocazione in aula

