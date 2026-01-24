L’inizio dell’anno porta spesso variazioni nei costi delle polizze auto, legate a aggiornamenti Istat e rincari. È importante rivedere e aggiornare il contratto RC Auto per evitare sorprese e garantire una copertura adeguata alle nuove condizioni. Una revisione accurata permette di comprendere meglio le proprie esigenze e di scegliere le soluzioni più appropriate, mantenendo il controllo sulle spese e sulla protezione del proprio veicolo.

L’inizio dell’anno non è mai un periodo facile per gli automobilisti italiani, alle prese con i rincari e adeguamenti Istat che alla fine si traducono in ulteriori aumenti. Chi si appresta a rinnovare la polizza auto in queste settimane si trova di fronte a quello che gli analisti del settore hanno già ribattezzato una “tempesta perfetta”: una convergenza simultanea di inflazione tecnica, peggioramento delle classi di merito e, soprattutto, un inatteso inasprimento fiscale introdotto dall’ultima Legge di Bilancio. I dati raccolti dagli osservatori di mercato tra dicembre 2025 e gennaio 2026 non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche: assicurare l’auto oggi costa di più, e le ragioni sono strutturali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - RC Auto. Aggiornare il contratto per evitare sorprese

