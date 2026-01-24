Ravezzani scettico |  Mi pongo questa domanda su En-Nesyri | come mai il Fenerbahce lo lascia andare così?

Ravezzani si interroga sulla cessione di En-Nesyri dal Fenerbahçe al suo attuale club. La sua domanda riguarda le motivazioni di una decisione apparentemente inaspettata, considerando il ruolo e le prestazioni dell’attaccante marocchino. Analizzare i motivi di questa scelta può offrire spunti di riflessione sulle strategie di mercato e sul valore dei giocatori nel contesto delle operazioni tra club europei.

. Il commento del giornalista. Il possibile approdo di Youssef En-Nesyri alla Juventus continua a far discutere, dividendo l’opinione pubblica tra chi vede nel marocchino il tassello mancante per l’attacco di Luciano Spalletti e chi, invece, nutre forti perplessità sull’operazione. Tra i critici più autorevoli spicca Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, che attraverso i propri canali social ha sollevato dubbi non tanto sul valore assoluto del giocatore, quanto sulla natura dell’affare con il Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dalla Turchia arriva l’annuncio: il Fenerbahce lascia andare En-Nesyri, le ultimeDalla Turchia arriva l’indiscrezione: il Fenerbahçe potrebbe cedere En-Nesyri.

