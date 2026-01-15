Dalla Turchia arriva l’annuncio | il Fenerbahce lascia andare En-Nesyri le ultime

Da spazionapoli.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla Turchia arriva l’indiscrezione: il Fenerbahçe potrebbe cedere En-Nesyri. Il Napoli, attento alle opportunità di mercato, monitora con interesse la situazione. La sessione invernale si avvicina e, considerando il limite del saldo zero, le cessioni di alcuni giocatori potrebbero essere decisive per aprire spazio a nuovi acquisti. La situazione rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle mosse dei club coinvolti.

Il Napoli continua ad avere un occhio vigile sul mercato. Resta da tenere presente il ‘saldo zero’ al quale gli azzurri dovranno sottostare in queste sessione invernale, ed in questo senso resta centrale la cessione di alcuni giocatori che potrebbero aprire le porte del mercato in entrata. Mercato Napoli, resta centrale l’addio di Lucca. Quella di Lorenzo Lucca, ad esempio, resta la questione principale attorno alla quale potrebbe svilupparsi il mercato in entrata degli azzurri. Con l’addio dell’ex Udinese, infatti, c’è la possibilità che il club possa poi operare per portare rinforzi alla corte di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

dalla turchia arriva l8217annuncio il fenerbahce lascia andare en nesyri le ultime

© Spazionapoli.it - Dalla Turchia arriva l’annuncio: il Fenerbahce lascia andare En-Nesyri, le ultime

Leggi anche: Calciomercato Juve, dalla Turchia: En-Nesyri offerto ai bianconeri. La palla passa a Comolli

Leggi anche: Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

turchia arriva l8217annuncio fenerbahceDalla Turchia: "L'Everton soffia En-Nesyri al Napoli. Il Fenerbahce ha accettato l'offerta" - L'Everton mette la freccia e supera il Napoli nella corsa ad En- areanapoli.it

turchia arriva l8217annuncio fenerbahceDalla Turchia: Lukaku è stato proposto al Fenerbahce dal suo entourage - Napoli costretto a cedere: Lucca e Lang in uscita, ipotesi Fenerbahce anche per Lukaku, ma solo dopo attente valutazioni. ilnapolista.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.