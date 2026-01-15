Dalla Turchia arriva l’annuncio | il Fenerbahce lascia andare En-Nesyri le ultime
Dalla Turchia arriva l’indiscrezione: il Fenerbahçe potrebbe cedere En-Nesyri. Il Napoli, attento alle opportunità di mercato, monitora con interesse la situazione. La sessione invernale si avvicina e, considerando il limite del saldo zero, le cessioni di alcuni giocatori potrebbero essere decisive per aprire spazio a nuovi acquisti. La situazione rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle mosse dei club coinvolti.
Il Napoli continua ad avere un occhio vigile sul mercato. Resta da tenere presente il ‘saldo zero’ al quale gli azzurri dovranno sottostare in queste sessione invernale, ed in questo senso resta centrale la cessione di alcuni giocatori che potrebbero aprire le porte del mercato in entrata. Mercato Napoli, resta centrale l’addio di Lucca. Quella di Lorenzo Lucca, ad esempio, resta la questione principale attorno alla quale potrebbe svilupparsi il mercato in entrata degli azzurri. Con l’addio dell’ex Udinese, infatti, c’è la possibilità che il club possa poi operare per portare rinforzi alla corte di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Calciomercato Juve, dalla Turchia: En-Nesyri offerto ai bianconeri. La palla passa a Comolli
Leggi anche: Calciomercato Napoli, contatti con il Fenerbahçe per En-Nesyri
Dalla Turchia: "L'Everton soffia En-Nesyri al Napoli. Il Fenerbahce ha accettato l'offerta" - L'Everton mette la freccia e supera il Napoli nella corsa ad En- areanapoli.it
Dalla Turchia: Lukaku è stato proposto al Fenerbahce dal suo entourage - Napoli costretto a cedere: Lucca e Lang in uscita, ipotesi Fenerbahce anche per Lukaku, ma solo dopo attente valutazioni. ilnapolista.it
Conferme su quanto arriva dalla Turchia: En-Nesyri è un’opzione per l’attacco del Napoli. L’attaccante marocchino di proprietà del Fenerbahce è attenzionato dagli azzurri, con il club turco che ha aperto al prestito. Nel caso in cui la Roma non dovesse privarsi facebook
Pallavolo Turchia - Il VakifBank ha annunciato l'arrivo di Adhu Malual x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.