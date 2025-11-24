Ruba profumi in un negozio di corso Vittorio e sferra pugno al titolare ragazzo arrestato

Avrebbe rubato da uno scaffale di un negozio di corso Vittorio Emanuele II a Pescara varie confezioni di profumi infilandole dentro a uno zainetto nella serata di domenica 23 novembre.Subito dopo, un ragazzo di 28 anni, ha provato a dirigersi verso l’uscita. Ma una cliente che aveva assistito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ruba profumi in un negozio di corso Vittorio e sferra pugno al titolare, ragazzo arrestato

Altre letture consigliate

Ogni giorno dedica un angolino della tua giornata solo a te: per sorridere, se lo vuoi, per piangere, se ne senti il bisogno, per pensare, per sognare. Ruba un po' di tempo solo per te. Per ricordarti che ti vuoi bene! Giorgia Stella Profumi di mandorla e cannella - facebook.com Vai su Facebook

Ruba profumi in un negozio di corso Vittorio e sferra pugno al titolare, ragazzo arrestato - La polizia ha tratto in arresto un giovane di 28 anni dopo un furto messo a segno in un negozio di corso Vittorio Emanuele II a Pescara ... Si legge su ilpescara.it

Ruba profumi e aggredisce due persone in un negozio di Pegli: arrestato trentunenne - L’uomo, dopo essere stato scoperto, ha strattonato i presenti tentando di scappare poi abbassandosi i pantaloni e mostrando le parti intime. Secondo lavocedigenova.it

Paura in centro a Perugia: ruba profumi di lusso e salta dal parapetto per fuggire - E ieri l'ultimo assalto in pieno corso Vannucci, tra la rabbia delle vittime e il coraggio del gestore di un locale che ha inseguito ... Scrive ilmessaggero.it