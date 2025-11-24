Ruba profumi in un negozio di corso Vittorio e sferra pugno al titolare ragazzo arrestato

Ilpescara.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avrebbe rubato da uno scaffale di un negozio di corso Vittorio Emanuele II a Pescara varie confezioni di profumi infilandole dentro a uno zainetto nella serata di domenica 23 novembre.Subito dopo, un ragazzo di 28 anni, ha provato a dirigersi verso l’uscita. Ma una cliente che aveva assistito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

ruba profumi in un negozio di corso vittorio e sferra pugno al titolare ragazzo arrestato

© Ilpescara.it - Ruba profumi in un negozio di corso Vittorio e sferra pugno al titolare, ragazzo arrestato

Altre letture consigliate

ruba profumi negozio corsoRuba profumi in un negozio di corso Vittorio e sferra pugno al titolare, ragazzo arrestato - La polizia ha tratto in arresto un giovane di 28 anni dopo un furto messo a segno in un negozio di corso Vittorio Emanuele II a Pescara ... Si legge su ilpescara.it

Ruba profumi e aggredisce due persone in un negozio di Pegli: arrestato trentunenne - L’uomo, dopo essere stato scoperto, ha strattonato i presenti tentando di scappare poi abbassandosi i pantaloni e mostrando le parti intime. Secondo lavocedigenova.it

Paura in centro a Perugia: ruba profumi di lusso e salta dal parapetto per fuggire - E ieri l'ultimo assalto in pieno corso Vannucci, tra la rabbia delle vittime e il coraggio del gestore di un locale che ha inseguito ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ruba Profumi Negozio Corso