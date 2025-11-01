Rapina a mano armata alla Snai di Lecce | via col bottino di 600 euro

Rapina a mano armata alla Snai di piazza Scipione dei Monti a Lecce nella tarda serata di oggi (sabato 1 novembre). Un uomo, armato di coltello, ha fatto ingresso nell'agenzia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Rapina a mano armata alla Snai di Lecce: via col bottino di 600 euro

