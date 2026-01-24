Quei muscoli di classe Honda vara la CB650R

Honda presenta la nuova CB650R, un modello che unisce design moderno e rispetto per la tradizione. Con linee eleganti e prestazioni affidabili, questa moto si rivolge a chi cerca stile e qualità senza compromessi. La CB650R rappresenta un'evoluzione, mantenendo intatti i valori di sempre e offrendo un’esperienza di guida equilibrata e raffinata. Una scelta che unisce passato e presente, per chi desidera distinguersi con classe.

Tutta nuova. Tutta nuova, ma senza (mai) trascurare il passato. Le emozioni, lo stile, la classe e tutto il bello di una moto che ha fatto la storia. Insomma, tutto il bello del nuovo, con il tocco (di classe) di un super passato. Così le linee minimaliste della CB650R ricevono un frizzante rinnovamento, pur mantenendo l'obiettivo di mostrare i muscoli, con proporzioni compatte e sovrastrutture che mettono in risalto il motore. Sono nuovi il faro, i convogliatori del radiatore, il codone (comprese le selle di pilota e passeggero), con il serbatoio che rimane protagonista, per offrire nel complesso un'immagine di dinamica energia.

