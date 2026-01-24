La recente presa di posizione della Nato, incentrata sulla sicurezza e la stabilità, si inserisce in un contesto di crescente tensione internazionale. Con le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia, i vertici militari si concentrano sulle future sfide, mantenendo una posizione di fermezza e continuità. Questa situazione evidenzia l’importanza di un’alleanza solida e preparata ad affrontare le tensioni globali senza lasciarsi condizionare da discorsi politici momentanei.

Per noi nulla è cambiato. Questo il mantra che i vertici militari e i soldati della Nato sembrano ripetere in questi giorni dominati dalle minacce di Donald Trump sulla Groenlandia che hanno rischiato di spaccare l'Alleanza. Le roboanti esternazioni del tycoon, poi ritirate al termine del World Economic Forum di Davos, hanno messo a dura prova i nervi dei leader politici dei Paesi alleati di Washington ma, come riporta un insider al Wall Street Journal, non avrebbero comportato distrazioni dagli obiettivi per il personale militare (e civile) della Nato. " Mantenere la concentrazione è fondamentale ", hanno infatti affermato alti ufficiali dell'Alleanza al quotidiano statunitense precisando che le forze armate operano come servizi di emergenza e devono essere pronte a rispondere immediatamente ai pericoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Pronti a combattere stanotte": così la Nato ignora le trattative sulla Groenlandia e si prepara alle prossime sfide

Leggi anche: Zelensky a Parigi, tensione alle stelle tra la Nato e Mosca per le parole di Cavo Dragone | Putin: «Pronti per continuare a combattere»

Dal congresso alle Provinciali: il Pd si prepara alle nuove sfide. Lombardi punta sulle donne | FOTOIl Partito Democratico casertano si appresta a affrontare nuove sfide, passando dal congresso alle prossime elezioni provinciali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Arctic standoff: Trump threatens NATO allies with tariffs over Greenland annexation

Assigeco Basket Academy. Drake · Elevate. Posizione in classifica della nostra Under 17 Eccellenza a fine girone di andata Andiamo a prenderci le prossime partite con grinta! PRONTI A COMBATTERE LUPI #assigecobasketacademy #under17ecc - facebook.com facebook

Il premier canadese Carney: "Pronti a combattere militarmente gli Usa se Trump invade la Groenlandia" x.com