Torna il mercatino natalizio e del riuso nel quartiere di Ri a Chiavari

Torna il mercatino natalizio di Ri, un appuntamento ormai tradizionale nel salone della parrocchia di Ri a Chiavari, in via Piacenza 285. L'iniziativa inizia sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 9 alle 19; prosegue poi nelle domeniche di dicembre 7, 14, 21 dalle 9 alle 12.

