Prende fuoco la cappa del camino. Anziana salvata da due carabinieri.

Nella giornata di ieri a Pollenza, un incendio ha coinvolto la cappa del camino in una abitazione. Due carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a mettere in salvo un’anziana residente, rimasta in casa durante l’incendio. L’intervento ha evitato conseguenze più gravi, evidenziando l’importanza della prontezza delle forze di sicurezza in situazioni di emergenza domestica.

Momenti di paura ieri a Pollenza per un’anziana, soccorsa dai carabinieri nella casa invasa dal fumo. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo. Una 95enne che vive in centro, in via Galilei, aveva acceso il camino. Ma dalla cappa si è sprigionata una fiammata e l’appartamento si è riempito di fumo. Alcuni passanti hanno notato la nube nera e subito hanno dato l’allarme, chiedendo aiuto a una pattuglia dei carabinieri che era di passaggio lì in quel momento. Senza esitare i militari, uno della stazione di Pollenza e l’altro di Corridonia, si sono lanciati verso l’abitazione, hanno aperto e hanno trovato le stanze invase da un denso fumo nero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

