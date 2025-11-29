Roma addio al bosco sacro di Augusto | Abbattuti alberi sani per fare cassa È scontro su Gualtieri
Nell’appartamento dello storico palazzo di fronte al Quirinale appartenuto alla sua famiglia, dove abitava anche Gianni Agnelli durante le trasferte romane, il professor Andrea Carandini ricostruisce, basandosi sul suo Atlante di Roma Antica, il progetto di piazza Augusto Imperatore. È qui che il Comune guidato da Roberto Gualtieri (Pd) ha abbattuto quasi tutti i 68 cipressi monumentali che incorniciavano il Mausoleo di Augusto. Il progetto di un bosco religioso intorno al complesso funerario era stato concepito dal geografo Strabone più di 2.000 anni fa. Poi è stato ripreso dall’architetto del regime fascista Antonio Muñoz, che nel 1937 fece ripiantare i cipressi pensando ingenuamente di affidare alla storia quella piccola oasi di verde e di spiritualità nel cuore della capitale: i cupressus sempervirens sono ultracentenari, vivono fino a due millenni. 🔗 Leggi su Panorama.it
