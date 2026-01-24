Il settore ferroviario in Italia si avvia verso una significativa liberalizzazione, con il governo che prepara una riforma articolata. La strategia si concentra su tre punti fondamentali, puntando a ridurre il ruolo dello Stato e ad aumentare la concorrenza. Questa svolta, annunciata recentemente, coinvolge anche Ferrovie dello Stato, con un pressing crescente da parte dell’amministratore delegato. Si tratta di un cambiamento che potrebbe influenzare il futuro del trasporto ferroviario nel paese.

Giulia Bongiorno avvocato di Fs per il disastro in Spagna. Un paradosso E’ una tripla azione liberalizzatrice quella che promette di rivoluzionare le ferrovie in Italia e ha generato in questi ultimi giorni un inconsueto pressing dell’amministratore delegato di Fs, Antonio Donnarumma, su Palazzo Chigi. Il suo obiettivo è accantonare tre articoli (22, 23 e 24) del decreto legge ribattezzato “ultimo miglio Pnrr”, in approvazione al CdM forse la prossima settimana: la riforma della programmazione degli investimenti; la nuova società statale per il materiale rotabile; la gara per il servizio intercity. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Più concorrenza, meno stato. Il governo prepara una svolta su Fs. Tre punti

