Tre punti in quattro gare E la Sampierana sorpassa Più gol meno vittimismo
Come non era difficile prevedere, 24 ore dopo il 2-2 con il Sant’Agostino la Spal ha perso il primo posto conquistato con le cinque vittorie consecutive di ottobre. Tre punti nelle ultime quattro gare costano il -2 dall’inattesa capolista Sampierana che calerà al "Mazza" il 6 dicembre per la penultima di andata. Il Mezzolara è stato invece bloccato sul pari dal Russi e rimane a braccetto coi biancazzurri. Al di là del primato, la Spal sembra aver perso un po’ se stessa. Proprio quando si era issata in cima alla classifica dando la sensazione di aver risolto i problemi di prolificità offensiva con i 3 gol rifilati a Ronco e Castenaso e i 4 all’Osteria Grande, la squadra si è smarrita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altro che 0,5% di distanza, senza trucchetti e con sovrapposizione Canale 5 batte Rai1 di quasi quattro punti. Dalle 21.32 alle 00.16 #tusiquevales 3.991.000 26,83% #BallandoConLeStelle 3.415.000 22,96%. Vai su X
L’Ortigia resta penultima, a due punti dalla Canottieri Napoli, terzultima, e a quattro da Telimar e De Akker, quartultime - facebook.com Vai su Facebook
L'Atalanta ritrova i tre punti dopo sei gare: sbancata Marsiglia! - Vittoria sofferta ma fondamentale per l’Atalanta, che espugna il Vélodrome al termine di una partita ricca di emozioni, battendo l'Olympique Marsiglia 1- Lo riporta tuttonapoli.net
Un trono per tre in F1. Norris e Piastri, vietato sbagliare: Max è in agguato - Tre piloti racchiusi in 36 punti, due monoposto, quattro gare ancora da disputare: la volata per il titolo mondiale di Formula 1 2025 è iniziata. gazzetta.it scrive
Torino, un settembre coi tifosi: tre gare su quattro in casa, Vanoli vuole costruire un fortino - "Non abbiamo fatto nulla, dobbiamo proseguire su questa strada e migliorare ancora" dice il tecnico del Toro ad ogni suo ... Scrive m.tuttomercatoweb.com