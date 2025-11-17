Come non era difficile prevedere, 24 ore dopo il 2-2 con il Sant’Agostino la Spal ha perso il primo posto conquistato con le cinque vittorie consecutive di ottobre. Tre punti nelle ultime quattro gare costano il -2 dall’inattesa capolista Sampierana che calerà al "Mazza" il 6 dicembre per la penultima di andata. Il Mezzolara è stato invece bloccato sul pari dal Russi e rimane a braccetto coi biancazzurri. Al di là del primato, la Spal sembra aver perso un po’ se stessa. Proprio quando si era issata in cima alla classifica dando la sensazione di aver risolto i problemi di prolificità offensiva con i 3 gol rifilati a Ronco e Castenaso e i 4 all’Osteria Grande, la squadra si è smarrita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre punti in quattro gare. E la Sampierana sorpassa. Più gol, meno vittimismo