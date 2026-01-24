Pio Esposito | Coro come Vieri? Onorato ma non mi piace

Francesco Pio Esposito, protagonista durante la partita tra Inter e Pisa a San Siro, ha espresso un pensiero sincero sulla sua performance. In un contesto di grande emozione, il giovane attaccante ha commentato con modestia il paragone con Vieri, sottolineando di essere onorato ma di preferire mantenere i piedi per terra. Queste parole riflettono il suo atteggiamento umile e la volontà di crescere nel calcio.

Pio Esposito. Serata speciale per Francesco Pio Esposito, protagonista a San Siro in Inter-Pisa e visibilmente emozionato nel post partita. L’attaccante nerazzurro, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha raccontato le sensazioni vissute durante la gara, soffermandosi in particolare sull’abbraccio del pubblico: “ I cori della Curva? Li ho sentiti, sono onorato di questa cosa, è stato molto emozionante “. Esposito ha poi sottolineato anche l’aspetto personale della sua prestazione, tra intensità e presenza fisica e gol: “ Sono contento di aver mostrato di nuovo i muscoli “, parole dalla doppia valenza, con un riferimento alla fisicità messa il campo e uno all’esultanza post 3-2.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

Pio Esposito a Dazn: «Onorato per i cori, ma non mi piacciono i paragoni con Vieri! Sono contento per…»Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha commentato con modestia la vittoria in rimonta contro il Pisa.

