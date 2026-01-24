Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha commentato con modestia la vittoria in rimonta contro il Pisa. Rispondendo ai cori dei tifosi, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento, evitando però paragoni con Vieri. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e rispettoso, evidenziando l’importanza di rimanere concentrati sui risultati e sui progressi personali e della squadra.

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in rimonta ottenuta in campionato contro il Pisa. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Pisa, Francesco Pio Esposito commenta così il successo ottenuto nel 22° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. SE HO SENTITO I CORI PER ME? – « Sisi, li ho sentiti. Sono onorato di questa cosa, è stato molto emozionante. Sono contento di aver mostrato ancora una volta i muscoli ». CORI, TRA L’ALTRO, ALLA BOBO VIERI – « Sicuramente è presto per nominare gente come Bobo, non mi piacciono questi paragoni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito a Dazn: «Onorato per i cori, ma non mi piacciono i paragoni con Vieri! Sono contento per…»

Leggi anche: Vieri su Pio Esposito: «Mi sembra sulla strada giusta, sul paragone con me rispondo così… Mercato? Oggi Ronaldo costerebbe 500 milioni!»

Leggi anche: Vieri ha le idee chiare sulla squadra di Chivu: «Inter, servono più dettagli. Esposito? È forte ma niente paragoni: lasciamolo crescere»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il gol, l'abbraccio con Chivu e l'allungo in classifica: Pio Esposito si prende l'Inter; Le belle parole di Chivu su Pio Esposito, match winner col Lecce; Pio Esposito entra e la decide, i cambi possono fare la differenza nella corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan; Pio Esposito, aspettavo da tanto questo gol e finalmente è arrivato.

Inter, Pio Esposito: Onorato di essere accostato a Vieri, ma non mi piacciono i paragoniFrancesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 6-2 sul Pisa: E' stato. tuttomercatoweb.com

Esposito: I cori? Sono onorato, è stato molto emozionante. Vieri? Non mi piacciono…Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine della gara tra Inter-Pisa ... fcinter1908.it

INTER 3 PISA 2 Pio Esposito da impazzire! "È un giocatore fantastico per come attacca l'area di rigore! È immarcabile in area! Fa gol sempre e comunque in vari modi. Un bomber vero e navigato" (E. Giaccherini, DAZN) - facebook.com facebook

Moreo fa tremare San Siro Zielinski, Lautaro e Pio Esposito ribaltano tutto Ma che primo tempo è stato quello di #InterPisa #SerieAEnilive #DAZN x.com