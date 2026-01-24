Pietro Orlandi | Laura Casagrande fu l’ultima a vedere Emanuela forse la vide salire su una macchina

Pietro Orlandi ha affermato che Laura Casagrande fu l’ultima a vedere Emanuela, ipotizzando che possa averla vista salire su un’auto. Le indagini della Procura sull’ex allieva indicano un impegno concreto nel chiarire i fatti e fare chiarezza sulla vicenda. Questo sviluppo rappresenta un possibile passo avanti nelle indagini, evidenziando l’importanza di approfondire ogni dettaglio per ricostruire gli eventi.

«Le indagini aperte dalla Procura sull’ex allieva Laura Casagrande dimostrano che c’è la volontà di fare un passo avanti. Certo questa nuova indagata non porterà a tutta la verità ma è un tassello importante che potrebbe dirci chi possa essere stata la manovalanza di questo rapimento». Pietro Orlandi, mentre si prepara per l’ennesima iniziativa in piazza, (il 24 gennaio in P. Risorgimento h 18), per la sorella quindicenne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983, con lo slogan “La verità sarà sempre più forte di chi vuole occultarla”, posto eloquentemente sopra il cupolone del Vaticano, ha risposto alle domande di Nuova Società, con diverse rivelazioni che mostrano un contesto alquanto positivo alla luce delle ultime novità delle tre inchieste in corso. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

