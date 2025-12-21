L’appello di De Priamo | Emanuela sparì e lei fu l’ultima a vederla Laura Casagrande dica ciò che sa

Emanuela è scomparsa in circostanze ancora da chiarire. L’appello di De Priamo si rivolge a Laura Casagrande, chiedendole di fornire eventuali dettagli utili alle indagini. Secondo le testimonianze, Laura potrebbe essere stata una delle ultime persone a vedere Emanuela, rendendola una figura importante nel quadro delle informazioni disponibili. L’appello di De Priamo: «Emanuela sparì e lei fu l’ultima a vederla. Laura Casagrande dica ciò che sa».

«Ci sono molti elementi per poter pensare che fosse una delle ultime, se non l’ultima, tra le amiche della scuola di musica ad aver visto Emanuela. Questo significa che potrebbe aver visto o saputo cosa ha fatto prima di sparire, e con chi eventualmente si sia allontanata». Andrea De Priamo, il presidente della commissione d’inchiesta sul caso Orlandi, è convinto di esser davanti a uno snodo importantissimo. L’iscrizione nel registro degli indagati per false informazioni ai pm di Laura Casagrande, studentessa del conservatorio dove la ragazza scomparsa nel giugno del 1983 studiava, potrebbe esser un punto di svolta su una vicenda lunga 40 anni. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Emanuela Orlandi, indagata Laura Casagrande, l’amica della scuola di musica fu l’ultima a vederla, accusa di “false informazioni al pm” Leggi anche: Chi è Laura Casagrande, l’amica di Emanuela Orlandi indagata per false informazioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’appello di De Priamo: «Emanuela sparì e lei fu l’ultima a vederla. Laura Casagrande dica ciò che sa» - Il presidente della commissione d’inchiesta: «A noi, invece, disse di non averla vista affatto all’uscita della scuola, collocandola completamente fuori da quel contesto» ... open.online

