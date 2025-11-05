Non più di 20 per classe | anche nel Pescarese la raccolta firme per sostenere la proposta di legge Alleanza Verdi e Sinistra
Gazebo nelle piazze abruzzesi, anche a Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo, per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge popolare di Sinistra Italiana-Avs “Non più di 20 per classe”. L’appuntamento a Pescara è sabato 8 novembre in piazza Unione dalle 16 alle 20 e a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
Napoletano, classe 1941, era stao allenatore di Pescara, Udinese, Perugia (con 5 promozioni conquistate nelle tre città), Napoli, Como e Spal - facebook.com Vai su Facebook
ARRAMPICATA: IL PESCARESE MATTIA SALVATORE CAMPIONE ITALIANO UNDER 20 - PESCARA – L’atleta pescarese della Gollum Climbing Academy Mattia Salvatore è campione italiano giovanile di arrampicata nella categoria Under 20. Come scrive abruzzoweb.it