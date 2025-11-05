Non più di 20 per classe | anche nel Pescarese la raccolta firme per sostenere la proposta di legge Alleanza Verdi e Sinistra

Gazebo nelle piazze abruzzesi, anche a Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo, per raccogliere le firme a sostegno della proposta di legge popolare di Sinistra Italiana-Avs “Non più di 20 per classe”. L’appuntamento a Pescara è sabato 8 novembre in piazza Unione dalle 16 alle 20 e a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it