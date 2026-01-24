Phisikk du role – Vannacci il generale all’attacco Le geografie politiche neotolemaiche di oggi

Il recente utilizzo di una sala della Camera dei Deputati per un convegno di Casa Pound ha suscitato reazioni e discussioni. Questo episodio evidenzia le tensioni nelle geografie politiche contemporanee, caratterizzate da gruppi neotolemaici e nuove dinamiche di rappresentanza. Analizzare questi sviluppi aiuta a comprendere meglio le trasformazioni del panorama politico italiano e le implicazioni di tali scelte istituzionali.

Ha sollevato polemiche la concessione di una sala della Camera dei Deputati a Casa Pound per lo svolgimento di un convegno. Il titolo della manifestazione, che racconta il punto di vista del movimento sui flussi migratori, “Remigrazione e riconquista”, è tuttavia trascurabile rispetto al fatto in sé: un movimento che fa dei simboli del fascismo la sua bandiera chiede ed ottiene (per ora) una sala del sancta santorum della democrazia repubblicana. Che è intrinsecamente ed estrinsecamente antifascista. Chi non manifesta professioni di antifascismo troverà argomenti per sostenere la libertà di pensiero opponendo che finora Casa Pound non è stata sciolta per dichiarazione dei tribunali di offesa alla Costituzione, e ridurrà la paccottiglia simbologica delle braccia alzate e dell’onore ai funerali dei camerati a innocuo folclore; chi ne coglie, invece, gli aspetti di maggiore pericolosità sociale e culturale, continuerà a protestare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Phisikk du role – Vannacci, il generale all’attacco. Le geografie politiche neotolemaiche di oggi Phisikk du role – Le parole di zio SamIn questa intervista, John Bolton, ex consigliere per la sicurezza di Trump, affronta il tema dell’affaire Groenlandia. Leggi anche: Phisikk du role – La famiglia del bosco, il bidet e le cold news 2025 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Phisikk du role – Vannacci, il generale all’attacco. Le geografie politiche neotolemaiche di oggiHa sollevato polemiche la concessione di una sala della Camera dei Deputati a Casa Pound per lo svolgimento di un convegno. Il titolo della manifestazione, che racconta il punto di vista del movimento ... formiche.net Phisikk du role – Le parole di zio SamJohn Bolton, ex consigliere per la sicurezza di Trump nel primo mandato presidenziale, poi caduto in disgrazia perché si permetteva qualche volta di manifestargli il suo diverso parere (ma non è quest ... formiche.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.