Silenzio assenso nell’edilizia | arriva la riforma per tagliare i tempi della burocrazia italiana

Ildifforme.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il provvedimento, annunciato qualche giorno fa dal ministro di Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si pone il proposito di andare a creare un quadro normativo "certo, semplice, moderno", anche attraverso la regola del "silenzio-assenso". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

