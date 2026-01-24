Perché lo chignon basso chic è l' acconciatura di tendenza

Lo chignon basso chic si conferma come l’acconciatura più versatile e elegante per l’inverno 2026. Apprezzato sia dalle star che dagli esperti di hair styling, rappresenta una scelta semplice e raffinata adatta a diverse occasioni. La sua versatilità e sobrietà lo rendono un classico senza tempo, ideale per chi desidera un look curato e senza eccessi.

L' acconciatura passe-partout per la stagione invernale 2026 è lo chignon basso chic. Lo abbiamo visto sfoggiare dalle celebreties di fama mondiale sulle passerelle ed è acclamato dalle hair stylist di New York sui social. Ideale sia per un'occasione speciale ed importante ma anche per tutti i giorni, soprattutto quando i capelli non ne vogliono assolutamente sapere di stare al loro posto o non sono proprio puliti. Come deve essere lo chignon basso. In inglese il raccolto basso viene denominato low bun. Si tratta di un raccolto che viene fissato all'altezza della nuca. Molto di tendenza è la versione spettinata che lascia intravedere dei ciuffetti ribelli lasciati liberi sempre all'altezza della nuca in contrasto con la perfezione dello chignon alto, da ballerina.

