Perché gli stivali in suede sono la tendenza facile ma chic da seguire questo inverno

L ’inverno è la stagione in cui le trame tornano protagoniste del guardaroba: lane soffici, tweed materici, maglieria cocoon. E, tra tutti, il suede è il grande protagonista di stagione. Morbido, vellutato, ma discreto, ha conquistato tanto l’abbigliamento quanto gli accessori. Dalle giacche alle gonne fino a diventare un passe partout anche nella scarpiera, con stivali scamoscia che cavalcano con nonchalance tanto la nostalgia anni ’70 quanto l’estetica quiet luxury. Stivali in vernice e outfit d’effetto: 5 look elegantissimi da provare X Da Los Angeles a Milano, le vie dello shopping confermano la ribalta di questa tendenza: è il momento giusto per sceglierne un paio che accompagni tutta la stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

