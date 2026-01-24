Perché il capo di Ryanair merita un elogio

Il modo di comunicare di Michael O’Leary, capo di Ryanair, si distingue per la schiettezza e la sincerità. Sebbene non sia sempre diplomatico, il suo atteggiamento trasparente rappresenta una forma di autenticità nel mondo del business. Questa capacità di esprimersi senza filtri, anche se a volte controversa, evidenzia un approccio diretto che può offrire spunti di riflessione sulla comunicazione e sulla leadership.

C’è qualcosa di profondamente salutare nel modo in cui Michael O’Leary parla. Non perché abbia sempre ragione, non perché sia elegante nei toni – non lo è mai – ma perché dice quello che pensa senza chiedere il permesso. In un’epoca in cui il capitalismo globale cammina sulle uova, intimorito dal potere politico e terrorizzato dall’idea di essere cancellato da un tweet presidenziale, il capo di Ryanair fa l’opposto: alza la voce, chiama le cose con il loro nome, si prende il rischio.   Testo realizzato con AI   Definire Donald Trump un bugiardo e storicamente nel torto su Ucraina, Russia e dazi non è solo una provocazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

