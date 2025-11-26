Il percorso di Delia dentro X Factor non è solo uno dei più riconoscibili di questa edizione, è anche uno dei più necessari. Fin dal primo ingresso sul palco ha mostrato qualcosa che in un talent show capita raramente: una personalità musicale compiuta, capace di portare dentro un programma televisivo un’idea di musica che non si appiattisce, non si piega, non si traveste per piacere. Delia ha scelto sempre la via più difficile, quella che parte dalle radici della sua terra e si allarga verso un modo di stare in scena che non somiglia a nessuno. In ogni puntata ha portato arrangiamenti costruiti, voce precisa, una visione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - XFactor. Delia, perché merita la semifinale: adesso è il momento di votarla