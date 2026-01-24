Per un nuovo lessico epistemologico | pensare quando il mondo non si lascia più spiegare

In un tempo in cui il mondo si rivela sempre più complesso e difficile da comprendere, emergono nuove sfide per il pensiero epistemologico. Questo testo esplora come, in determinati momenti storici, le categorie cognitive tradizionali perdano efficacia nel spiegare la realtà, richiedendo una riflessione profonda sulle modalità di pensare e interpretare il mondo. Un’indagine sul rapporto tra conoscenza, percezione e cambiamento nel contesto di una realtà in continua trasformazione.

Ogni epoca produce le proprie categorie cognitive. Ma vi sono momenti storici in cui le categorie sopravvivono più a lungo della realtà che dovrebbero interpretare. È in questi momenti che il linguaggio smette di essere uno strumento di comprensione e diventa un dispositivo di rimozione. Continuiamo a nominare il mondo con parole che non riescono più a contenerlo, e questa discrepanza genera un’illusione di comprensione che è, in realtà, una forma sofisticata di cecità. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Si ritira Warren Buffett, il finanziere più ricco del mondo. Lascia la sua holding dopo 60 anniWarren Buffett, uno dei più noti investitori a livello mondiale, si ritira dalla guida di Berkshire Hathaway dopo 60 anni. Leggi anche: Il nuovo lessico del potere Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: C’è un nuovo Lessico Familiare da scoprire alla Milano Fashion Week Uomo; La pizza fatta a fette è un lessico famigliare; In Lessico palestinese dieci parole chiave per raccontare la realtà contemporanea; Un nuovo libro per interrogarsi sulle sfide dell’intelligenza artificiale. Un nuovo libro per interrogarsi sulle sfide dell’intelligenza artificialeLa questione decisiva dell’intelligenza artificiale non riguarda le macchine, ma l’uomo. La sfida che abbiamo davanti è, prima di tutto, antropologica. korazym.org C’è un nuovo Lessico Familiare da scoprire alla Milano Fashion Week UomoRiccardo Scaburri, parte del trio che dà forma a Lessico Familiare, ci ha raccontato in anteprima New Age, la collezione che segna il nuovo corso del brand e che andrà in scena oggi nella cornice dell ... vogue.it Buon Anno Nuovo! In Italia, quando arriva il nuovo anno, parliamo dei buoni propositi: sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere nei prossimi 12 mesi. Lessico utile: il buon proposito the resolution / New Year's resolution l'obiettivo the goal migliorar - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.