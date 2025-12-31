Warren Buffett, uno dei più noti investitori a livello mondiale, si ritira dalla guida di Berkshire Hathaway dopo 60 anni. Con questa decisione, si conclude un capitolo importante della storia finanziaria, segnando il passaggio di testimone in una delle aziende più influenti del settore. La sua lunga carriera ha lasciato un’impronta significativa nel mondo degli investimenti e dell’economia globale.

Si chiude un’era per la finanza americana e mondiale. Warren Buffett, uno degli uomini più ricchi al mondo (sesto per Forbes nel 2025) e mago degli investimenti, lascia dopo sessant’anni di attività la guida della sua holding Berkshire Hathaway. A prendere il suo posto sarà Greg Abel. Soprannominato l’oracolo di Omaha – dal nome del suo paese d’origine in Nebraska – Buffett è figlio di un membro del Congresso e ha iniziato la sua carriera da investitore molto presto, a 11 anni, quando ha acquistato le sue prime azioni. Tra gli investimenti più riusciti del finanziere si ricordano la stessa Berkshire, acquistata nel 1965 quando era un’azienda tessile in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si ritira Warren Buffett, il finanziere più ricco del mondo. Lascia la sua holding dopo 60 anni

