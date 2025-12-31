PD Avellino scatta la sfida tra Marco Alaia e Pellegrino Palmieri per la segreteria provinciale

Il congresso provinciale del Partito Democratico di Avellino si avvicina, segnando l'inizio delle discussioni per la scelta della nuova segreteria. Due candidati, Marco Alaia e Pellegrino Palmieri, competono per la leadership, nel rispetto delle procedure interne e del percorso democratico del partito. L’evento rappresenta un momento importante per il futuro politico della provincia, con il dibattito che si concentra sulle linee programmatiche e le strategie di rinnovamento.

Avellino – Si procede lungo il percorso che porterà alla celebrazione del congresso provinciale del Partito Democratico d'Irpinia. Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature a segretario provinciale con le relative liste degli ottanta componenti per.

