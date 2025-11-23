Via degli Oleandri si ribalta con l' auto dopo aver urtato le auto in sosta | ferito 78enne

Paura all'alba di domenica 23 novembre in via degli Oleandri, zona Ardenza Terra. Un'auto, infatti, intorno alle 6, per motivi da accertare si è ribaltata dopo aver urtato alcune vetture in sosta. Al volante un uomo di 78 anni, che è stato soccorso dai volontari della Svs di Ardenza giunti sul. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Via degli Oleandri, si ribalta con l'auto dopo aver urtato le auto in sosta: ferito 78enne

Senigallia: Incidente all'alba, auto si cappotta in via degli Oleandri - facebook.com Vai su Facebook

Via degli Oleandri, si ribalta con l'auto dopo aver urtato le auto in sosta: ferito 78enne - Un'auto, infatti, intorno alle 6, per motivi da accertare si è ribaltata dopo aver urtato alcune vetture in sosta. Da livornotoday.it

Incidente all’alba, auto urta due veicoli parcheggiati e si ribalta: conducente in ospedale - Bloccato nell'abitacolo, è stato estratto dai Vigili del fuoco Questa mattina, poco dopo le ore 5, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via degli Oleandri a Senigallia per un grave incidente stradal ... Riporta youtvrs.it

Senigallia - Auto si ribalta e centra due veicoli - Un grave incidente si è verificato questa mattina, poco dopo le 5, in via degli Oleandri a Senigallia. Lo riporta veratv.it