Partite anticipate per il troppo caldo e Sinner piazzato alle 12.00 | la scelta poco felice degli organizzatori

Le partite anticipate a causa del caldo e l’orario delle 12.00 per Jannik Sinner rappresentano una scelta discutibile degli organizzatori dell’Australian Open. Sebbene il talento e la resistenza del tennista siano evidenti, questa programmazione solleva questioni sulla gestione delle condizioni climatiche e sulla tutela degli atleti. Una decisione che, pur con le sue ragioni, apre un dibattito sulle modalità di svolgimento dei tornei in condizioni estreme.

Un capolavoro di resistenza firmato Jannik Sinner, certo, ma anche un piccolo manuale di gestione discutibile firmato Australian Open. Perché se è vero che l’azzurro ha conquistato gli ottavi di finale dopo quasi quattro ore di lotta feroce contro un più che valido Eliot Spizzirri, è altrettanto vero che farlo scendere in campo alle 12:00 locali (02:00 italiane), quando il sole di Melbourne è già in versione “forno industriale”, è una scelta che merita ben più di un sopracciglio alzato. Altro che “match epico”: qui siamo stati a metà tra un incontro di tennis e una prova di sopravvivenza a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

