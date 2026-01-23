Australian Open anticipate le partite di Sinner e Musetti | il motivo

Le partite di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi agli Australian Open 2026 sono state anticipate. Questa modifica nel calendario mira a ottimizzare gli orari di gara e le condizioni di gioco, garantendo un miglior svolgimento del torneo. La decisione interessa le fasi iniziali delle competizioni e riflette gli aggiustamenti organizzativi previsti per questa edizione.

(Adnkronos) – Anticipate le partite di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, così come quella di Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Il programma della settima giornata dello Slam di Melbourne che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, e che vedrà impegnati i tennisti azzurri, si fa notare per orari.

