MostreDall’uovo alle mele | il cibo dell’antica Ercolano protagonista a Villa Campolieto fino al 4 maggio 

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra  “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a  Ercolano”  è stata  prorogata fino al 4 maggio 2026.  Ad annunciarlo  il Parco Archeologico di Ercolano e la Fondazione Ente Ville Vesuviane.  L’allestimento è negli  spazi monumentali di Villa Campolieto,  dimora settecentesca del Miglio d’Oro. La scelta della proroga è stata dettata dal grande gradimento espresso dal pubblico, che ha dimostrato un forte coinvolgimento per il tema dell’esposizione e per l’esperienza immersiva proposta.  Aperta lo scorso 28 marzo, la mostra conduce i visitatori in un percorso dedicato alla cultura alimentare nell’antica Ercolano, mettendo in dialogo reperti unici, suggestioni visive e la raffinata architettura vanvitelliana del luogo che la ospita. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Ercolano, giovedì alle 17 presentazione del catalogo Sarenco “La Platea dell’Umanità” a Villa Campolieto

Leggi anche: Dall'antica Himera ai giorni nostri, Termini Imerese protagonista di Borghi d'Italia su Tv2000

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.