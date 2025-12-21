MostreDall’uovo alle mele | il cibo dell’antica Ercolano protagonista a Villa Campolieto fino al 4 maggio 

La mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano” è stata prorogata fino al 4 maggio 2026. Ad annunciarlo il Parco Archeologico di Ercolano e la Fondazione Ente Ville Vesuviane. L’allestimento è negli spazi monumentali di Villa Campolieto, dimora settecentesca del Miglio d’Oro. La scelta della proroga è stata dettata dal grande gradimento espresso dal pubblico, che ha dimostrato un forte coinvolgimento per il tema dell’esposizione e per l’esperienza immersiva proposta. Aperta lo scorso 28 marzo, la mostra conduce i visitatori in un percorso dedicato alla cultura alimentare nell’antica Ercolano, mettendo in dialogo reperti unici, suggestioni visive e la raffinata architettura vanvitelliana del luogo che la ospita. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

