Paolo Conticini e Mauro Casciari la nuova coppia di Tootsie nei teatri italiani

Paolo Conticini e Mauro Casciari sono i nuovi interpreti di

ROMA – Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto nel Tour della scorsa Stagione, torna in scena nei teatri italiani "Tootsie", il Musical firmato e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo tratto dal famoso film del 1982 di Sydney Pollack con l'indimenticabile interpretazione di Dustin Hoffman. Sul palcoscenico del Teatro Sistina dal 22 gennaio al 1 febbraio, lo spettacolo sarà in tour in diverse città italiane: attualmente in scena a Imola, poi Vicenza, Firenze, Messina, Imperia, Modena, Bolzano. Divertente, romantico, irriverente e sorprendentemente attuale: "Tootsie" è pronto a conquistare il pubblico tra risate, emozioni e momenti di autentica riflessione.

