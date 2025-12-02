Dimarco si esalta | Il mio sinistro? Natura e divertimento Le parole al Gran Galà del Calcio

Inter News 24 Dimarco: il difensore dell’Inter spiega la sua facilità di calcio dal palco del Gran Galà, raccontando miglioramenti, sensazioni e il ruolo nella Top XI. Protagonista della serata al Gran Galà del Calcio, Federico Dimarco, terzino sinistro dell’Inter e della Nazionale italiana, ha ricevuto un riconoscimento importante entrando nella Top XI della Serie A 20242025. Il classe 1997, uno dei punti fermi della squadra di Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal palco dell’evento, parlando del suo talento naturale e della crescita avuta negli ultimi anni. Il laterale nerazzurro si è distinto ancora una volta per la qualità del suo mancino, una caratteristica ormai iconica nel suo modo di interpretare la fascia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dimarco si esalta: «Il mio sinistro? Natura e divertimento». Le parole al Gran Galà del Calcio

Leggi anche questi approfondimenti

Chivu: "Siamo tranquilli perché è un mondo in cui si esalta troppo se si vince e se si perde iniziano le critiche. Dobbiamo mettere qualcosina in più che nelle ultime due non siamo riusciti a mettere. Il Pisa è in un momento molto buono. Non sarà facile, qualcos - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Dimarco: "Meglio il mio sinistro o il destro di Calhanoglu? Meglio anche il mio destro" - Federico Dimarco, esterno offensivo dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Quando sei sempre in movimento e cerchi di creare delle linee di passaggio ai ... m.tuttomercatoweb.com scrive

Inter, Dimarco: "Problema al flessore, vorrei star meglio. Meret poteva fare di più sul mio gol? Ma che domanda è?" - Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter a segno nel big match in casa del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la fine della gara, partendo dall'infortunio che lo ha costretto ad uscire dopo l'inizio ... Secondo calciomercato.com

Dimarco, una punizione pazzesca. Che vale anche un pezzetto di storia - Nella punizione di Federico Dimarco che ha sbloccato la sfida scudetto del Maradona c'è tutto. gazzetta.it scrive

Dimarco: "Cerco sempre di trasmettere il mio interismo. Sommer? Si diceva fosse vecchio..." - Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di RSI, parlando così della sua crescita dal 2017 a oggi: "È stata una bella salita con tante delusioni, ma ho cercato di non ... Segnala tuttomercatoweb.com

La pagelle di Dimarco - Sinistro, prima di lui, indicava qualcosa di negativo - Protagonista con un grandissimo gol ed un assist è Federico Dimarco, premiato dai quotidiani voti ... Segnala tuttomercatoweb.com

Napoli-Inter, Dimarco in gol su punizione di sinistro: il primo al Maradona - Nello scontro diretto per lo Scudetto, il numero 32 nerazzurro (per l'occasione in maglia gialla) supera Meret con una magia di sinistro ... Riporta calciomercato.com