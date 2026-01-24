Paga la cauzione Moretti scarcerato | l’indignazione dei familiari delle vittime 

Dopo il pagamento della cauzione, Moretti è stato scarcerato, suscitando reazioni di sdegno tra i familiari delle vittime. Il padre di Chiara Costanzo ha commentato pubblicamente questa decisione, esprimendo il suo disappunto. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla giustizia e sulle modalità di gestione dei casi penali in Italia.

Il padre di Chiara Costanzo rompe il silenzio dopo la libertà concessa al titolare del Le Constellation dietro cauzione La. La cronaca giudiziaria svizzera torna a colpire con la forza di una valanga le famiglie delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Jacques Moretti, il proprietario del locale Le Constellation dove persero la vita giovani vite, ha lasciato il carcere poche ore fa. La notizia della sua scarcerazione, avvenuta a fronte del pagamento di una cauzione fissata a 200mila franchi, ha scatenato una tempesta emotiva e diplomatica senza precedenti tra Italia e Svizzera. 🔗 Leggi su Novella2000.it

