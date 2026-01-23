CransMoretti paga cauzione | scarcerato

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha deciso la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana. La misura riguarda le indagini relative alla tragica vicenda di Capodanno, in cui sono decedute 40 persone. La decisione si inserisce nel quadro delle procedure giudiziarie in corso, che continuano a indagare sulle responsabilità e sulle cause dell’incidente.

18.00 Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone. E' indagato - assieme alla moglie - per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti ha pagato una cauzione di 200 mila franchi per uscire dal carcere di Sion, dove era detenuto dal 9 gennaio. Ora sarà sottoposto a misure cautelari come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

