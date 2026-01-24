Australian Open 2026 ottavi di finale | il programma completo dei match

L’Australian Open 2026 prosegue con gli ottavi di finale, fase cruciale del torneo. Oggi, 24 gennaio, si disputano le prime sfide della parte alta del tabellone, con quattro incontri già programmati. Ecco il programma completo dei match e le principali informazioni per seguire questa tappa importante della competizione.

Il tabellone dell’Australian Open entra nella fase decisiva. Oggi, 24 gennaio, la parte alta del draw si allinea agli ottavi di finale, con quattro incontri già definiti. Riflettori puntati su Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno, che affronterà lo statunitense Tommy Paul in un match dal coefficiente di difficoltà elevato. Subito dopo, spazio alla . Potrebbe interessarti:. Fognini affronterà Nadal agli ottavi, battuto agevolmente De Minaur.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Australian Open 2026, il maratoneta Medvedev ribalta Marozsan e vola agli ottavi di finaleNel singolare maschile degli Australian Open 2026, Daniil Medvedev supera Fabian Marozsan in cinque set, dopo una lunga partita durata oltre tre ore e quaranta minuti.

Australian Open 2026: Sinner, Musetti e Darderi tornano in campo: il programma completo delle partiteGli Australian Open 2026 si svolgono a Melbourne, dal 23 gennaio.

Giulio Zeppieri v Rei Sakamoto Highlights | Australian Open 2026 Qualifying Final Round

