Cento anni da campioni per il Moto club Terni | è uno dei più vecchi d’Italia

Il Moto Club Terni celebra un secolo di attività, diventando uno dei più antichi d’Italia. La serata di sabato 13 dicembre al ristorante Il Melograno ha rappresentato un momento speciale per i soci e gli appassionati, segnando un secolo di passione, storia e successi nel mondo delle due ruote. Un traguardo memorabile che entra negli annali del sodalizio ternano.

Entrerà negli annali del Moto club Terni L. Liberati-P. Pileri la serata vissuta sabato sera – 13 dicembre - presso il ristorante Il Melograno, dove il sodalizio ternano ha festeggiato il secolo di vita. Il club motoristico è stato fondato il 2 ottobre 1925 ed è uno dei più vecchi d'Italia.