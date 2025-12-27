Camposano Buskers Festival la città diventa palcoscenico a cielo aperto
Tempo di lettura: 2 minuti Il Camposano Buskers Festival degli Artisti di Strada torna con la sua terza edizione e si prepara ad animare la città nei giorni 27 e 28 dicembre, inserendosi nel cartellone della rassegna regionale “Itinerari del Gusto e dell’Anima – Cultura, Natura e Sapori nei Borghi Campani”, finanziata dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Strategico Cultura e Turismo 2025. Il progetto è realizzato in forma intercomunale, con Scisciano Comune capofila, e coinvolge i Comuni di Saviano, Castello di Cisterna, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Camposano. Dopo il grande successo della seconda edizione, la magia degli artisti di strada torna protagonista, trasformando Camposano in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
