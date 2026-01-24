Olimpiadi Milano-Cortina operazione anti-bagarinaggio | prezzi gonfiati fino al 236%

A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina, emergono segnali di operazioni di bagarinaggio con prezzi dei biglietti aumentati fino al 236%. La Guardia di Finanza, in collaborazione con la Fondazione, ha avviato un’operazione anti-bagarinaggio per contrastare questa pratica. È importante acquistare i biglietti solo attraverso canali ufficiali per garantire sicurezza e trasparenza.

Mancano due settimane al via ai Giochi invernali ma i bagarini sono già in azione: il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 e con la Siae che monitora le vendite, ha individuato un flusso rilevante di rivendita secondaria sul totale dei biglietti emessi per singola specialità olimpica e ha dato l’allarme. Le indagini hanno portato all’avvio da parte di Agcom di due procedimenti «nei confronti di primari operatori internazionali che effettuano attività di secondary ticketing ». Hanno commercializzato, in larga misura a prezzi maggiorati rispetto a quelli nominali, un’ingente quantità di biglietti, diverse migliaia, per più di 100 eventi che si svolgeranno nell’ambito dei Giochi Olimpici Invernali: eventi che includono sia le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi, sia specialità sportive indoor (hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico, pattinaggio di velocità) e outdoor (sci alpino, sci di fondo, curling, combinata nordica, bob). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Olimpiadi Milano-Cortina, scatta l’allerta bagarinaggio: Agcom apre due procedimentiL’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha avviato due procedimenti nei confronti di operatori internazionali sospettati di rivendere biglietti per le Olimpiadi Milano-Cortina a prezzi superiori a quelli ufficiali.

