Olimpiadi Milano-Cortina scatta l’allerta bagarinaggio | Agcom apre due procedimenti

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha avviato due procedimenti nei confronti di operatori internazionali sospettati di rivendere biglietti per le Olimpiadi Milano-Cortina a prezzi superiori a quelli ufficiali. L’attenzione è rivolta al contrasto del bagarinaggio e alla tutela dei consumatori, in un contesto di attenzione crescente sulla gestione dei titoli di accesso all’evento.

È già scattato l'allarme bagarinaggio in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e l'Agcom è intervenuta aprendo due procedimenti sanzionatori. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso noto di aver avviato le istruttorie nei confronti di due importanti operatori internazionali attivi nel secondary ticketing, accusati di aver messo in vendita un numero consistente di biglietti a prezzi superiori a quelli ufficiali., Secondo quanto emerso, le piattaforme coinvolte avrebbero commercializzato, in larga parte a costo maggiorato, biglietti relativi a oltre cento eventi inseriti nel programma olimpico.

